Aracıyla yoldaki köpeğin üzerinden geçti (O anlar kamerada)
Antalya'da bir sürücü yolda yatan köpeğin üzerinden aracıyla geçip hiçbir olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralı köpeğin yardımına mahalleli koştu. Kimliği belirsiz sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde sürücünün yol ortasında yatan köpeğe doğru yaklaştığında yavaşladığı ancak tekrar hızlanıp, hayvanın üzerinden geçtiği yer aldı.
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22.04.2020 - 12:12| Son Güncelleme : 22.04.2020 - 12:46
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