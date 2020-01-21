Araçlara taş atan gençler görüntülendi

Mersin'de bir grup gencin, Toroslar'a bağlı Akbelen Bulvarı üzerindeki Anıttepe Parkı yakınlarındaki tepeden, yoldan geçen araçlara taş atması faciaya davetiye çıkardı. Atılan taşlardan korkarak manevra yapan araç sürücülerinin kaza yapmasına ramak kaldı. Çevredekilerin tepkisi üzerine yamaçtan inen gençlerin, aynı noktadan sık sık araçlara taş attığı öğrenildi.
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