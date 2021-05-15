Araçlarını insanların üzerine sürdüler (Mahalle savaş alanına döndü)

İstanbul Pendik’te iki sürücü drift yaptıkları için kendilerine tepki gösteren mahallelinin üzerine araçlarını sürdü. Bu sırada karşı yönden gelen başka bir araçla çarpışan sürücü otomobilinden inip kaçmaya başladı. Mahalle sakinleri, sokakta terör estiren sürücünün peşinden koşarak yakaladı. Kavgada bıçaklanan bir kişi ile kazada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kaçan diğer sürücü aranıyor.

ntv.com.tr 15.05.2021 - 10:14 | Son Güncelleme : 15.05.2021 - 10:34

DİĞER VİDEOLAR