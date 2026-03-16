Araçtan inip saldırdı: Trafik magandalarına 181 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir caddede, aracından inen 2 kişinin yol verme nedeniyle tartıştığı sürücüye saldırdığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Kimlikleri belirlenen sürücü G.A. ile yanındaki yolcu M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilere "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" ve "taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiğini engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunması" suçlarından 181 bin 246 lira para cezası uygulandı.

Sürücü G.A.'nın ehliyetine el kondu, aracı ise 60 gün trafikten men edildi. Olay, diğer sürücünün araç kamerasınca da kaydedildi.