Aralarına aldıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdüler

Gaziantep’te bir grup genç, aralarına aldıkları arkadaşlarını öldüresiye dövdü. Gruptakilerden birinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, gencin kafasına defalarca kaskla vurdukları, tekme tokat dövdükleri görülüyor. İçlerinden biri bıçak bile çekiyor. Olay sonrasında gözaltına alınan 4 gençten 2’si tutuklandı.
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