Arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler anlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan madenciler yaşadıklarını NTV'ye anlattı. Madencilerin "Bizim canımız yok şu an, canımız Türkiye" sözleri hayatları kurtarırken ne kadar fedakarca çalıştıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Haber: Yağız Şenkal

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