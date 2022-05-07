Arandığını duyan hırsız kediyi evine yolladı

İstanbul Esenyurt’taki bir siteye giren hırsız, giriş kattaki kediyi pencereden çalıp hızla uzaklaştı. Ancak arandığını duyan hırsız, kediyi taksiyle geri yolladı. Oscar adlı kedinin sahibi Okan Altıntaş ‘‘Şikayet için karakola gitmiştik. Bir baktık kapıda bir taksici, kediniz var alın, diyor. Güvenlik kameralarını incelediğimizi haber aldı ki geri getirdi’’ dedi.

Haberler - DHA 07.05.2022 - 14:37 | Son Güncelleme : 07.05.2022 - 14:49

TÜRKİYE HABERLERİ