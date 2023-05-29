Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Ardahan'da etkili olan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kuvvetli, gök gürültülü sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını da su bastı.

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