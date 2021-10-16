En tatlı yarışmadan ilginç görüntüler

Ankara'da düzenlenen Türkiye Arıcılık Fuarı renkli görüntülere sahne oldu. Arıcılık mesleğinde kullanılan malzemelerin ve üretilen ürünlerin tanıtımının yapıldığı fuara ANFA Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliği yaptı. Fuarda düzenlenen bal yeme yarışması ise eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. 7 balseverin katıldığı yarışmada 1 kiloluk balı ilk bitiren Talip Mustafa Demir yarışmanın kazananı oldu.

Haberler - NTV 16.10.2021 - 16:37 | Son Güncelleme : 16.10.2021 - 16:48

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