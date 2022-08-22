Arızalanan kamyonete çarpan otobüs şarampole uçtu: 21 yaralı

Bursa’da yol ortasında duran kamyonete çarpmamak için manevra yapan yolcu otobüsü şarampole uçtu. Arızalanan kamyontteki iki kişiyi bir anda karşısında gören şoför, direksiyonu kırdı ancak önce kamyonete çarptı, ardından şarampole uçtu. Kazada otobüsteki 36 yolcudan 21’i yaralandı.

Haberler - İHA 22.08.2022 - 14:49 | Son Güncelleme : 22.08.2022 - 15:02

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