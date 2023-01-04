Arızalanan otomobile cip çarptı: Baba ile oğlu can verdi
Samsun'un Terme ilçesinde arızalan otomobillerini itmek için yola inen baba ile oğluna arkadan gelen bir cip çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 72 yaşındaki Ömür Kaynar ile 40 yaşındaki oğlu Önder Kaynar hayatını kaybetti. Cip sürücüsü gözaltında.
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