Arka kapıdan kaçan şüpheliyi Özel Harekat böyle yakaladı
İstanbul’da sabah saatlerinde Özel Harekat ve Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından pek çok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sultangazi’deki bir adreste kapı, koçbaşıyla kırılmaya çalışılırken şüpheli arka kapıdan kaçtı. Özel Harekat polisleri havaya ateş açarak peşine düştükleri şüpheliyi, otların arasında kıskıvrak yakaladı.
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