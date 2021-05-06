Arka kapısı açık halde gitti: Koltuktaki eşyanın yarısı da dışarıdaydı
Konya'da bir sürücü, trafik kurallarını hiçe sayıp, arka kapısı açık halde ilerledi. Yeni İstanbul Caddesi’ndeki bu tehlikeli yolculuğu, bir başka sürücü cep telefonuyla kaydetti. Sürücü arka koltuğu o kadar doldurmuştu ki, kapının açık olmasının yanısıra eşyanın yarısı da dışarıdaydı.
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ntv.com.tr 06.05.2021 - 17:21| Son Güncelleme : 06.05.2021 - 17:33
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