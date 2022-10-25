Arkadan çarpıp araçtan indirdiler, tekme tokat dövdüler
Ankara’da işe gitmek için evinden çıkan avukat Ali İhsan Ü., otomobiline arkadan çarpan kişilerce tekme tokat dövüldü. Bir başka sürücünün cep telefonuyla kaydettiği o anlarda, 4 saldırganın avukatın yüzü ve başına defalarca tekme attığı görülüyor. Plakasını kapattıkları otomobillerine binerek kaçan saldırganlar aranıyor.
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