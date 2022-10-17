Arkadaşları için canını feda etti

Amasra'daki maden faciasında hayatını kaybeden işçilerden Yener Saygın'ın, arkadaşları için canını feda ettiği ortaya çıktı. 6 arkadaşının dışarıya çıkmasına yardım eden Saygın, mahsur kalan diğer mesai arkadaşlarına yardım etmek için bir kez daha madene girdiğinde geri çıkamadı. Haber: ROJBİN HAYRULLAHOĞLU Kamera: ÖZGEN ÖZEL

TÜRKİYE HABERLERİ