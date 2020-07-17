Arkeolog Merve'nin ölümünün sır perdesi aralanıyor

Gaziantep Müze Müdürlüğü’nde görevli arkeolog Merve Kaçmış'ın yaşamına son vermesinin ardından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı rapor, neler yaşandığını ortaya çıkardı. Raporda, Merve Kaçmış'a "zimmetlenmesi" istenilen, 9 bine yakın eserden 2 bin 500'e yakının envantere kayıtlı olmadığı, sayımda 10 eserin ise bulunamadığı anlaşıldı.
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ntv.com.tr 17.07.2020 - 17:27| Son Güncelleme : 17.07.2020 - 17:28
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