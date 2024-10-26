Arnavutköy'de eli satırlı kadın otomobile zarar verdi
İstanbul Arnavutköyde bir kadın, elindeki satırla park halindeki arabaya saldırdı. Araca satırla zarar veren kadına yanındaki bir kişi engel olmaya çalıştı. Merkez Mahallesi Semih Sokakta kimliği öğrenilemeyen bir kadın, park halindeki 34 HLL 20 plakalı otomobile satırla saldırdı. Mereklı bakışlara aldırış etmeden otomobilin ön camını ve aynasını satıra kırdı. Kadının araca zarar verdiği anlar cep telefonu ile kaydedildi.
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