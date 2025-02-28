Arnavutköy’de polis memurunun yaralandığı an
İstanbul Arnavutköy’de meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru yaralandı.
Olay İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde aracıyla seyir halindeki polis memuru Sinem B.'ye arkasından süratle gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memurunun aracı park halindeki bir kamyonete, kamyonet ise önünde park halindeki iki araca çarptı. Sinem B.'nin aracına çarpan otomobil sürücüsü ise park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada polis memuru aracında sıkışarak yaralandı. Yaralı polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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