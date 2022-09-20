Artan kiralara yeni adım: Evler artık 3+0 4+0

Kiraların yükselmesiyle artık dairelerin salonları da ikiye bölünmeye başladı. Yani artık 2+1 daireler, salonları tadilatla iki odaya çevrilince, 4+0'a dönüşüyor. Kiralar ise odaların boyutuna göre değişiyor. İşte NTV'den Pınar İlik Üçer ile Alihan Sönmez'in haberi.

Haberler - NTV Haber 20.09.2022 - 16:32 | Son Güncelleme : 20.09.2022 - 16:51

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