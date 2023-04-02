Artvin'de heyelandan son anda kurtuldu

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Aşağı Irmaklar köyüne minibüsüyle yolcu götürdükten sonra geri dönen Erdal Gündüz, Anaçlı mevkisinde yamaçtan taşların yola yuvarlandığını fark edince aracını durdurdu. Saniyeler sonra yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi, minibüsün birkaç metre önüne düşerek yolu ulaşıma kapattı. Aracıyla geri giderek heyelanlı alandan uzaklaşan Gündüz, dikkati sayesinde olaydan yara almadan kurtuldu. Heyelan anı minibüsteki araç kamerasına yansıdı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.