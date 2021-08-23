Artvin'de hortum çatıları uçurdu

Artvin'in Şavşat ilçesi'nde oluşan hortum nedeniyle ev, ahır ve samanlıkların çatıları uçtu. Alınan bilgiye göre ilçeye Pınarlı köyünde etkili olan hortumda 20 civarında ev, ahır ve samanlığın çatısı zarar gördü. Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac, çevreye dağılırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
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Anadolu Ajansı 23.08.2021 - 04:31| Son Güncelleme : 23.08.2021 - 04:34
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