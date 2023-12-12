Artvin'de mahalleden mahalleye asansör ile geçen köpekler kamerada
Artvin'in Hopa ilçesinde iki mahalle arasındaki uzayan mesafeyi kısaltmak için 5 yıl önce faaliyete giren 50 metrelik asansörü sadece insanlar değil sokak köpekleri de kullanıyor. Köpekler iki mahalle arasında gidip gelme işlemini asansörle yaparken, bazı köpekler ise soğuk havalardan korunmak için asansörü mesken tutunca asansörü kullanan vatandaşlar tedirginlik yaşayabiliyor.
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