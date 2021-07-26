Artvin'de selin vurduğu barınakta mahsur kalan köpekler böyle kurtarıldı
Artvin'de selin vurduğu Arhavi ilçesinde ani su baskını sonucu göle dönen belediyeye ait barınakta sele kapılıp, mahsur kalan 20'yi aşkın köpeğin, ekiplerce kurtarılma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Arhavi Belediye Başkan Yardımcısı Engin Erkan, ''barınakta sel nedeniyle 5 hayvanın öldüğünü belirterek, 15 canımızı geçici bir süre de olsa Trabzon'daki barınağa teslim ettik.'' dedi.
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NTV 26.07.2021 - 17:02| Son Güncelleme : 26.07.2021 - 17:13
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