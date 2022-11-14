Arzu öğretmen ve kızı Yağmur terör saldırısında hayatını kaybetti
İstanbul Taksim’deki bombalı saldırı öğretmen Arzu Özsoy ve kızı 15 yaşındaki Yağmur Uçar’ı da hayattan kopardı. Anne-kız ara tatili de fırsat bilerek gezmeye çıkmış, müze ziyaretinin ardından İstiklal Caddesi’ne gitmişlerdi. Arzu Özsoy’un ailesi kadar öğrencileri de büyük üzüntü yaşıyor. Özsoy, öğrencilerine yazdığı son mesajında ara tatili iyi değerlendirmelerini istemişti.
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