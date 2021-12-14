Asansörde tecavüz girişimi: Genç kadını takip edip saldırdı

İstanbul Esenyurt’ta Suriye uyruklu 16 yaşındaki A.A., bir rezidansın asansöründe genç bir kadına tecavüz etmeye çalıştı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde A.A.’nın genç kadını adım adım takip ettiği, güvenlik görevlisine yakalanmamak için siteye duvardan atlayarak girdiği görülüyor. Kadının şikayeti üzerine yakalanan zanlının genç yıl da bir kız çocuğunu taciz ettiği ancak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Haberler - ntv.com.tr 14.12.2021 - 09:57 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 10:15

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