Asansörlerde sosyal mesafe nasıl sağlanır? (Corona virüse karşı asansör kuralları)
Virüsten korunmak için maske takmak, el hijyenine dikkat etmek ve sık sık yıkamak dışında, sosyal mesafeyi korumak çok önemli. Ancak bazı alanlarda, bu mesafeyi korumak kolay olmuyor. Örneğin asansör gibi... Uzmanlar, "Mecbur değilseniz binmeyin" diyor. Peki mecbur olanlar, nelere dikkat etmeli? İşte yanıtı...
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NTV 08.05.2020 - 15:36| Son Güncelleme : 08.05.2020 - 16:37
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