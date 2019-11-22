Asfalttan tarlaya: Yargıtay karar verdi, asfalt söküldü
İstanbul Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerini birbirine bağlayan asfalt yolun bir bölümü mahkeme kararıyla "eski haline" getirildi. Asfalt yoldan bir anda tarlaya geçen sürücüler zor anlar yaşıyor. Çatalca ve Büyükçekmece'yi birbirine bağlayan asfalt yolun 261 metrelik bölümü mahkeme kararıyla eski haline getirildi. 6 yıldır süren davada Yargıtay'ın onamasıyla dava açan kişinin tarlasından geçen yolun 261 metresinde asfalt söküldü. İşte ayrıntılar...
22.11.2019 - 10:10| Son Güncelleme : 22.11.2019 - 10:17
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