Aşı kartında yeni dönem

Aşı kartında yeni bir dönem başladı. Artık cep telefonlarımıza indirdiğimiz hayat eve sığar, yani hes uygulaması üzerinden, “Türkiye Cumhuriyeti aşı kimliği” dijital olarak oluşturulabiliyor. Güvenli turizm logosunun da yer aldığı aşı kartı, yakında yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek.
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NTV 12.05.2021 - 16:00| Son Güncelleme : 12.05.2021 - 16:10
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