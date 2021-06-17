Aşı kuyrukları gece de sürdü

Türkiye genelinde 24 saatte 1 milyon 416 bin doz aşı yapıldı. Dün programda yeni bir aşamaya geçildi. Randevu alınan günde aşılama ve yaş sınırının 35'e düşmesi yoğunluğu artırdı. Hastanelerde geceyarısında bile aşı kuyrukları vardı. Haber: AHMET ÖRSOĞLU Kamera: BURAK SEVİNÇ

NTV Haber 17.06.2021 - 03:58 | Son Güncelleme : 17.06.2021 - 04:13

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