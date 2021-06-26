Aşı olmadı iki kez virüse yakalandı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir hemşirenin hikayesi aşının önemini bir kez daha kanıtladı. Ocak ayında başlayan aşılamaya katılmayan 23 yaşındaki hemşire, üst üste iki kez Covid-19'a yakalandı. İkinci hastalığında 7 gün yoğun bakımda kaldı. Hastalığı yenmeyi başaran hemşire, şimdi zamanı geldiğinde aşı olmak istiyor.

NTV Haber 26.06.2021 - 01:14 | Son Güncelleme : 26.06.2021 - 01:19

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