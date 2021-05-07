Aşı tedarikinde son durum

NTV'de "Hayatın Senin Elinde" programına konuk olan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı son bilgileri NTV yayınında paylaştı. Müftüoğlu, "Eylül ayı sonuna kadar 90 milyon doz Alman aşısının teslim edileceğini" söyledi, yaz aylarında da 16-18 yaş üzeri herkesin aşılanmasın planlandığını aktardı.
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NTV Haber 07.05.2021 - 02:40| Son Güncelleme : 07.05.2021 - 02:46
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