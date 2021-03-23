Aşıda yan etki tartışması

Son haftalarda aşıyla ilgili gelen olumsuz paylaşımlar özellikle sosyal medyada gittikçe yayılıyor. İddiaya göre, ikinci dozdan sonra yan etki yaşandığı düşünülüyor. Uzmanlar buna "nosebo" etkisi diyor. Nosebo, hastanın ilacın yan etkisi olduğuna inanması nedeniyle yaşadığı yan etki. Aslında olmayan bir etkinin yaşanması. (Haber: Deniz Tüysüz'')

NTV 23.03.2021 - 15:16 | Son Güncelleme : 23.03.2021 - 15:28

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