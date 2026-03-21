Aşık Veysel’in vefatının 53. yılına özel hazırlanan klip duygulandırdı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, karanlığı ışığa, acıyı türküye dönüştüren büyük gönül insanı Aşık Veysel'in, sazıyla sözüyle bu toprakların ruhunu kendilerine miras bıraktığı belirtildi.

Her dizesinde Anadolu, her ezgisinde insan olduğu kaydedilen açıklamada, "Aşık Veysel Şatıroğlu'nu vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve Aşık Veysel'in yazdığı son şiiri okuduğu, "Kara Toprak" isimli eserini seslendirdiği klip kısa sürede büyük beğeni topladı.