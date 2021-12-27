Aşırı hız faciası: İki çocuğuyla otobüsün altında kalıp can verdi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde iki çocuğuyla yolun karşısına geçen kadın, otobüsün altında kalarak can verdi. Güvenlik kamerasının kaydettiği kaza anında, otobüs önce sokaktan çıkan bir araca ardından da iki çocuk ve annesine çarpıyor. Görgü tanıklarının iddiasına göre otobüs şoförü aşırı hızlıydı ve sokaktan çıkan araca çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. 45 yaşındaki Amira Alahmad olay yerinde hayatını kaybederken şoför gözaltına alındı.
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