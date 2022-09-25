Aşırı hızlı vidanjör refüje çıkıp duvara çarptı

İstanbul Arnavutköy’de aşırı hızlı ilerleyen bir vidanjör sürücüsü hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan vidanjör, şans eseri karşı şeritte ilerleyen araçlara çarpmadan tekrar yola döndü. Ancak bu sefer de sağa doğru kayarak duvara çarptı. Bir aracın kamerasının kaydettiği o anlarda otomobil sürücüsü de duramayarak vidanjöre çarptı.
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