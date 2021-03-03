Aşırı yüklü TIR böyle devrildi

İstanbul Başakşehir’de aşırı yüklü bir TIR devrildi. Masko Sanayi Sitesi’nin girişinde meydana gelen kazada TIR şoförü hafif yaralandı. İş yeri çalışanları yola dağılan kumaş toplarını başka bir araca yükledi.
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ntv.com.tr 03.03.2021 - 10:49| Son Güncelleme : 03.03.2021 - 11:00
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