Asırlık ağaç otomobilin üstüne devrildi: Mahalle sakinleri dut topladı
İstanbul Kadıköy’de yarım asırlık bir dut ağacı otomobilin üstüne devrildi. Ağacı kaldırmak için gelen itfaiyecilerden biri, kestiği gövdenin üzerine düşmesi sonucu yüzünden yaralandı. Otomobilin sahibi Erdal Altıak ‘‘Mala geleceğine cana gelsin. En az 50 yıldır bu ağaç mahallemizdeydi, çok üzüldük’’ dedi. İtfaiye ekibi testereyle ağacı parçalara ayırmaya çalışırken mahalle sakinleri de dallardaki dutları topladı.
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ntv.com.tr 21.06.2021 - 11:35| Son Güncelleme : 21.06.2021 - 11:53
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