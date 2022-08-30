Asırlık günlükten çıkan kahraman: Alay imamı Mustafa Memduh
1912’de Balkan Savaşı’yla başlayan, 1922’de Büyük Taarruz ile sona eren fırtına gibi bir 10 yıl yaşandı. O gün orada verilmiş son nefes, bugün aldığımız her nefesin bedeliydi. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadele, özgür bir ülkede yaşamamızı sağladı. O kahramanlardan biri de, alay imamı Mustafa Memduh. İsmini ilk olarak Çanakkale Savaşı’nda 2 şehidin yazdığı günlüğe son notu koymasıyla duymuştuk. Yapılan araştırma gösterdi ki, Mustafa Memduh meğer o 10 yıl boyunca her cephede savaşmış. (Haber:Yağız Şenkal Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
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