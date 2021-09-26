Asırlık tren yeniden raylarda: Kurtuluş Savaşı'nda cephane taşımıştı

İstanbul Kağıthane’de 100 yıllık tarihi tren yeniden raylara indi. Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’ya cephane taşıyan tarihi tren, Kağıthane-Havalimanı metro hattına entegre olacak ve 3 kilometrelik güzergahta 4 durakla çalışacak.

NTV 26.09.2021 - 09:51 | Son Güncelleme : 26.09.2021 - 10:02

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