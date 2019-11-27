Asitli saldırının cezası 3 yıl mı? (Eski Yargıtay Savcısı Ruşen Gültekin yorumladı)

Hatay'da asitli saldırı sonucu yüzünün bir bölümü yanan Berfin Özbek ile ilgili davada, savcı sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değil, 'kasten yaralama' suçundan ceza almasını istedi. Bunun gibi bir saldırıda sanığa istenen ceza hangi kriterlere göre belirleniyor? Böylesi bir saldırıda istenen ceza ne olmalı? Eski Yargıtay Savcısı Ruşen Gültekin, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
27.11.2019 - 12:00| Son Güncelleme : 27.11.2019 - 12:06
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