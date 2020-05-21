Asker çocuğuna pasta sürprizi

Suriye'de görevli Uzman Çavuş Gökhan Birel, oğlu Göktürk'ün 4. yaş gününde yanında olamayacaktı. Eşi ile oğlunun yaşadığı Osmaniye Düziçi Jandarma Komutanlığını arayarak ricada bulundu. Jandarma personelleri de Göktürk'ü evlerinde ziyaret edip doğum gününü kutladı.
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NTV 21.05.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 21.05.2020 - 15:40
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