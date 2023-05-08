Asker eğlencesinde tehlikeli gösteri: Motosiklet alev aldı
İstanbul Bağcılar'da asker eğlencesi için toplanan kalabalık tehlikeli bir gösteri yapıldı. Motosiklet tekerine yanıcı sıvı dökülerek yakılan ateş motosiklet sürücüsüne sıçradı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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