Asker eğlencesinde tehlikeli gösteri: Motosiklet alev aldı

İstanbul Bağcılar'da asker eğlencesi için toplanan kalabalık tehlikeli bir gösteri yapıldı. Motosiklet tekerine yanıcı sıvı dökülerek yakılan ateş motosiklet sürücüsüne sıçradı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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