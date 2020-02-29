Asker ıslanmasın diye...

Bugün 18 ilde Türkiye İdlib şehitlerini son yolculuğa uğurluyor. Hatay'da çekilen bu fotoğraf İdlib'de şehit düşen 25 yaşındaki Uzman Çavuş Emin Yıldırım'ın cenazesinden. Cenazeye katılan kadınlar orada görevli asker ıslanmasın diye ona şemsiye tuttukları an kameralara yansıdı.

NTV Haber 29.02.2020 - 15:34 | Son Güncelleme : 29.02.2020 - 16:20

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