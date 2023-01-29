Asker konvoyunda tüneli kapatıp maytap patlattılar
İstanbul Beykoz'da asker uğurlayan grup, Riva Tüneli'ni trafiğe kapatıp maytap patlattı. Tünelde durma noktasına gelen trafik nedeniyle araç kuyruğu oluştu. Sürücüler dakikalarca korna çalarak uyardı ama konvoydakiler ilerlemedi.
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