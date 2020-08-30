Asker uğurlama eğlencesinde ‘gözaltı’ arbedesi

Küçükçekmece’de asker uğurlama eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayarak tepki gösteren şahıslar gözaltına alındı.

DHA 30.08.2020 - 09:29 | Son Güncelleme : 30.08.2020 - 09:36

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