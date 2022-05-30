Asker uğurlamasında kontrolsüz ateş

İstanbul Güngören'de asker uğurlaması sırasında silahlar ateşlendi. Üç kişi, halay çeken kalabalığa doğru pompalı tüfekle ateş açtı. Dar sokakta yaşanan olay sırasında gençlerden biri, elindeki kovanı yere düşürünce pompalı tüfek kontrolsüz bir şekile ateş aldı.

Haberler - DHA 30.05.2022 - 10:06 | Son Güncelleme : 30.05.2022 - 10:16

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