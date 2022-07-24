Asker uğurlamasında meşale elinde patladı

İstanbul’da arkadaşını askere uğurlarken yaktığı meşale 22 yaşındaki Muharren Öztürk’ün elinde patladı. O an bayılarak yere düştüğünü anlatan Öztürk ‘‘Elimden yaralandım, sağ kulağım da dünden beri duymuyor. 7-8 arkadaşımda da işitme kaybı var’’ dedi. Öztürk, meşaleyi satın aldıkları firmadan şikayetçi olacaklarını da söyledi.

Haberler - DHA 24.07.2022 - 16:03 | Son Güncelleme : 24.07.2022 - 16:17

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