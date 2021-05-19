Asker uğurlamasında tüneli kapattılar

İstanbul’da sokağa çıkma yasağını hiçe sayan bir grup, asker uğurlama konvoyu düzenleyip Esenyurt Tüneli’ni kapattı. Kapalı yolda asker adayını havaya da atan gruptakiler, maske ve sosyal mesafeyi de hiçe saydı. Polis, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden kimliklerini belirlediği kişiler hakkında yasal işlem başlattı.

ntv.com.tr 19.05.2021 - 15:09 | Son Güncelleme : 19.05.2021 - 15:37

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