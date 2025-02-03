Asrın felaketinde hayatını kaybenlerin isimleri "04.17" panosunda
6 Şubat 2023’te meydana gelen ve “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenlerin isimleri, "04.17" panosunda yansıtıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince, hizmet binasına özel olarak yaptırılan ve depremin saatini gösteren "04.17" panosunda, hayatını kaybeden 12 bin 789 vatandaşın ismi yer alıyor. İlk depremin meydana geldiği saat olan 04.17'ye atıfta bulunan pano hem depremin acısını hem de yaşamını yitirenlerin hatıralarının yaşatılması adına sembolik bir anıt niteliği taşıyor.
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