At arabasıyla gelip rögar kapaklarını çaldılar

İstanbul Avcılar’da at arabasıyla gezen iki kadın, bir apartmanın önündeki rögar kapaklarını sökerek çaldı. Erken saatlerde yaşanan hırsızlık olayını, apartmanın güvenlik kamerası kaydetti. Çaldıkları kapağı at arabasına yükleyen kadınlar, diğerlerini de sökmek için uğraştılar ama başaramadılar. İki kadın, geldikleri gibi at arabasına binip gitti.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 16.07.2021 - 11:59| Son Güncelleme : 16.07.2021 - 12:16
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.