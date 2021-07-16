At arabasıyla gelip rögar kapaklarını çaldılar

İstanbul Avcılar’da at arabasıyla gezen iki kadın, bir apartmanın önündeki rögar kapaklarını sökerek çaldı. Erken saatlerde yaşanan hırsızlık olayını, apartmanın güvenlik kamerası kaydetti. Çaldıkları kapağı at arabasına yükleyen kadınlar, diğerlerini de sökmek için uğraştılar ama başaramadılar. İki kadın, geldikleri gibi at arabasına binip gitti.

ntv.com.tr 16.07.2021 - 11:59 | Son Güncelleme : 16.07.2021 - 12:16

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